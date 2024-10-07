محافظ دمياط يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع صرف صحي شط جريبة

توجه الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، إلى قرية شط جريبة، للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بها، والتأكد من تنفيذ خطوات حل مشكلة تراكم مياه الصرف، والتى قامت المحافظة باتخاذها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

محافظ دمياط، يتابع معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية شط جريبة

ويتواصل مع الأهالى ويؤكد حرص المحافظة على الانتهاء من المشروع وحل أى مشكلات تواجههم

وتابع " محافظ دمياط " موقف تنفيذ محطة الرفع وخط الانحدار الخاص بالمشروع، وحرص على التواصل مع الأهالى والاطمئنان على حل مشكلة تراكم المياه، حيث أكد أنه تم وضع خطة محددة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك للدفع بسيارات لرفع المياه وصرفها بمحطة المعالجة، تزامنًا مع المتابعة الدورية لخطوات المشروع للدفع بعجلة التنفيذ وتغطية القرية بخدمات الصرف الصحي.

وأكد " محافظ دمياط " حرصه على التواصل المباشر مع أهالي القرية، للوقوف على أى مشكلات تتعلق بذلك وحلها فورًا، و متابعة الجهات المعنية بالتنفيذ للانتهاء من مشروع الصرف الصحي خلال الجدول الزمنى المحدد.