إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع كورنيش النيل بدمياط وعودة المياه تدريجيا (صور)

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، في إنهاء أعمال الإصلاح لكسر ماسورة المياه بشارع كورنيش النيل بجوار مبنى الغرفة التجارية وإعادة ضخ المياه للشوارع المتأثرة نتيجة أعمال الإصلاح.

إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب وإعادة الشيء لأصله وترميم الطريق

وأعلن اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن شركة مياه الشرب قامت بإعادة الشيء لأصله وترميم الطريق، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه مرة أخرى.

كانت غرفة العمليات بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بكسر الماسورة وتراكم المياه بمحيط الموقع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسؤولي شركة المياه للقيام بأعمال الإصلاح وسحب المياه الموجودة بالشارع، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات. وذلك تحت إشراف اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

اصلاح كسر ماسور المياه بشارع كورنيش النيل بدمياط

الجدير بالذكر كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، اعلنت عصر أمس عن وجو كسر في ماسورة المياه العمومية المغذية لمدينة دمياط وأوضحت الشركة أنه جارٍ الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر، موضحة أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.



وتابعت:" كما أنها نظرا لظروف خارجة عن إرادتها، لحدوث حدوث كسر مفاجئ منطقة كورنيش النيل بجوار بنك مصر والغرفة التجارية التابع لمركز صيانة مدينة دمياط، والذي نتج عنه انقطاع المياه عن جزء من مركز دمياط منطقة تقسيم المعلمين أبو هندية وتقسيم أبو زيد.

كما دفعت الشركة فريق من الفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن تحت إشراف ومتابعة ميدانية من اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.