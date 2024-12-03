محافظة الإسكندرية: تطوير شوارع حي المنتزه أول استجابة لشكاوى المواطنين

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بسرعة رصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا والتي تكررت منها شكاوى المواطنين وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من مشروعات المرافق لتحقيق السيولة المرورية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه استجابةً لمطالب قطاع كبير من المواطنين فقد تم الانتهاء من رصف وإعادة الشيء لأصله في شوارع التالية بنطاق حي منتزه أول وهي: ( فاروق عبد الوهاب - أمين خيرت الغندور بين العيسوي وجمال عبد الناصر - سامي رؤوف- شارع مسجد الإيمان من إسكندر إبراهيم- شارع إسكندر إبراهيم- شارع أحمد عبد اللطيف متفرع من إسكندر إبراهيم - خلف كنتاكي متفرع من إسكندر إبراهيم- شارع اليزيدي متفرع من إسكندر إبراهيم- شارع الفرنسسكان متفرع من إسكندر إبراهيم)



وأضاف محافظ الإسكندرية أنه جاري إنهاء الأعمال بشوارع أخرى وهي: (دربالة وبلغت نسبة تنفيذ الرصف به ٩٥٪؜- وقطاعات من شارع مصطفي كامل من كوبري الساعة وحتى بوابة البحرية بنسبة تنفيذ تصل إلى ٧٠ ٪؜- شارع ابن عقيل ومتفرعاته- ش١٦ فرعون- الشارع الموازي للجراج- الشارع الرابط بين البحرية وعبد الوهاب - شارع البيارة - وشارع ١ نوفل - وشارع العجاري- وشارع ال٥٠٠)، هذا بالإضافة إلى إعادة الشيء لأصله في ٢٠ شارع آخر عقب إنهاء شركات المرافق أعمالها.

ومن جانبه ؛ أشار المهندس مينا عاطف مدير مديرية الطرق والنقل الى أنه تم الاهتمام بإدراج الشوارع التي تكررت منها شكاوى المواطنين ضمن الخطة السنوية للرصف، لافتًا إلى أن شارع دربالة بنطاق حي منتزه أول الذي كثرت منه شكاوى المواطنين تم الانتهاء من أعمال الخرسانة به من شارع ملك حفني وحتى بن عقيل بطول حوالى ٣٢٢ م، وجاري تركيب أغطية الشنايش، والجزء المتبقي من شارع دربالة بداية من شارع بن عقيل وحتى شارع مصطفى كامل تم الانتهاء من تدعيم شنايش الأمطار وجاري العمل على أعمال إعادة الشيء لأصله به وذلك بطول ٤٠٠ م، بالإضافة إلى الانتهاء من طبقة الانترلوك وجاري تركيب أغطية الشنايش بشارع ابن عقيل متفرع من دربالة بطول ٤٠٨ م وجاري عمل الأسفلت في ٧ شوارع أخرى متفرعة من شارع ابن عقيل.

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