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سياسة

النواب يوافق على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد

النواب يقر انضمام
النواب يقر انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة لمواجهة الفساد

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين  مكافحة الفساد.

 

انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة في منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الفساد

 واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مؤكدا أنها تتسق مع الدستور والقوانين، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

اتفاقية مكافحة الفساد تنصب في تبادل المساعدات التقنية

 وقال رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان: الاتفاقية ثمرة التعاون بين الدول الأعضاء في مكافحة الفساد، حيث تنصب في المساعدة التقنية وتبادل المعلومات لمواجهة الفساد.

 

مكافحة الفساد بالتزامن مع التنمية المستدامة

 وأوضح النائب، أن الاتفاقية تأتي أيضا بالتزامن مع سعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030، وكذلك لتعزيز الشفافية، ولإيمان مصر بأن القضاء على الفساد هو مفتاح زيادة تدفق الاستثمارات.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 5 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعات قوانين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز.

 

وجاءت مشروعات القوانين الخمس على النحو التالي:

 

1.مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

 

2.مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).

4.  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

5. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

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