حبس متهم بقتل وسرقة ربة منزل وزوجها بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل ربة منزل وإصابة زوجها أثناء قيامه بسرقتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

مصرع ربة منزل وإصابة زوجها على يد عاطل بالقليوبية

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة بورود بلاغ إلى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمصرع ربة منزل وإصابة زوجها على يد عاطل.

بسبب السرقة، مقتل ربة منزل وإصابة زوجها بالقليوبية

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية قيام عاطل بانهاء حياة ربة منزل واصابة زوجها خلال قيامه بسرقتهم، بمنطقة دار الكتب دائرة المركز، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفى سالم والنقيب عمرو بدر والنقيب أحمد طلعت عدس والنقيب أحمد أبوزيد والنقيب مكسيموس ماجد معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم.

حبس متهم بسرقة ربة منزل بالقليوبية

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق بـالقليوبية وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

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