العثور على طفل رضيع حديث الولادة أمام عيادة طبيب بقليوب

عثر أهالي منطقة قليوب البلد على طفل رضيع حديث الولادة أمام عيادة طبيب، بجوار دار عمر بن الخطاب للأيتام، بدائرة قسم قليوب، بمحافظة القليوبية، ولم يتعرف عليه أحد من سكان المنطقة أو المترددين على العيادة.

عثور أهالي قليوب على طفل رضيع أمام عيادة

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا يفيد بعثور أهالى المنطقة على طفل رضيع أمام عيادة خاصة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة قليوب، إلى مكان الواقعة، وتبين وجود طفل حديث الولادة، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي أو المتواجدين بالعيادة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الطفلة إلى مستشفى قليوب العام لفحص حالتها الصحية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بإيداع الطفلة في دار رعاية عمر بن الخطاب للأيتام، وسرعة تفريغ الكاميرات المحيطة بالعيادة والدار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.