محافظ الإسكندرية: مد العمل بسوق اليوم الواحد

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق أحمد خالد حسن سعيد مد العمل بالسوق لليوم التالي على التوالي على سوق اليوم الواحد بالمنشية بنطاق حي الجمرك، وذلك نظرا للإقبال الكبير من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هذا يأتى لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف الفريق أحمد خالد، أنه تم تفعيل صرف السلع التموينية للمواطن السكندري من خلال البطاقة التموينية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وذلك لصرف جميع السلع داخل سوق اليوم الواحد للتجار.

ومن الجدير بالذكر أن سوق اليوم الواحد بنطاق حي الجمرك يقام بجراج الشهر العقاري بالمنشية، وذلك بدءا من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٥ مساءً.

كما وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، كافة الأجهزة المعنية بمتابعة مدى الالتزام بأسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد للتجار المقام من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٥ مساءً بجراج الشهر العقاري بالمنشية بنطاق حي الجمرك.

وأكد محافظ الإسكندرية أن استمرار المحافظة بتطبيق تلك التجربة بأحياء مختلفة يأتي في إطار توفير كافة احتياجات المواطن السكندري من المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة بالتعاون مع مديرية التموين بالإسكندرية.

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