الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض 11 صنفًا من الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الخضراوات اليوم
أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات  تباينًا ملحوظًا وفقًا لأخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، حيث ارتفع سعر 3 أصناف خضراوات، مقابل انخفاض 11 صنفًا أخرين، مع استقرار الأصناف الأخرى داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

<span style=
أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 16 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5 جنيه إلى 14.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
<span style=
أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا,
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
<span style=
أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 11 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 10 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 55 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو ملوخية من 10 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 14 إلى 20 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 9 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  7. تراوح سعر كيلو بسلة من 27 إلى 35 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
<span style=
أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
<span style=
أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، فيتو

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 15 جنيهًا إلى 27 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
txt

أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات في سوق العبور

txt

أبرزها الطماطم والبصل، ارتفاع أسعار 15 صنفًا من الخضراوات في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل سوق العبور اليوم اسعار الخضروات اليوم اسعار الطماطم اسعار البطاطس

مواد متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه في سوق العبور

الفلفل الرومي يسجل 16 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الليمون والكوسة في سوق العبور

ارتفاع ملحوظ في سعر البصل، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

الأكثر قراءة

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

من مدير الكرة القادم في الأهلي؟ المنافسة تنحصر في هذا الثنائي

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي وإصابة حارسه الشخصي

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ومنع المهرجانات الترفيهية بدءا من الغد

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

اللي فينا مكفينا، والد نيرة أشرف يهدد بوقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

الزمالك يسدد 40 مليون جنيه بسبب القضايا الدولية

منوعات

المزيد

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

النسيان القاتل، مريض زهايمر يرتكب جريمة مروعة ضد رفيقة العمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الأهلي ينتظر الكبار.. تصنيف أندية كأس العالم 2025 قبل سحب القرعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني؟

تفسير رؤية مرض البهاق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

ما صحة حديث الشؤم في المرأة والدار والفرس؟ باحث بهيئة كبار العلماء يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية