طريقة عمل القرنبيط المقرمش بتتبيلة مميزة

طريقة عمل القرنبيط المقرمش، القرنبيط من الخضراوات الشهيرة التى تظهر فى فصل الشتاء وهو من عائلة الكرنب، ويقدم فى مصر بطرق لذيذة ومميزة.

وطريقة عمل القرنبيط المقرمش، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل القرنبيط المقرمشة.

مكونات عمل القرنبيط المقرمش:-

قرنبيطة متوسط الحجم

كمون للسلق

للتتبيلة

طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

ربطة بقدونس مفروم

ربطة شبت مفروم

ربطة كسبرة مفرومة

فلفل مفروم حسب الرغبة

ملح

فلفل اسود

بهارات

كمون

بيضة واحدة

نصف كوب حليب

نصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

زيت للقلي

طريقة عمل القرنبيط المقرمش:

قومي بغسل القرنبيط وسلقه مع الماء والقليل من الكمون حتى ينضج قليلا.

ثم نتشله من ماء السلق ونقطعه.

في وعاء، اخفقي البيضة والحليب والملح والفلفل الأسود والبيكينج بودر جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا.

ثم أضيفي الدقيق تدريجيًا مع الخفق المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي.

ثم أضيفي الخضروات والتوابل المذكورة وقلبى جيدا.

اغمسى قطع القرنبيط في خليط البيض والدقيق حتى تتغطى بالكامل.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

ضعي قطع القرنبيط المغطاة بالخليط في الزيت الساخن واقليها حتى يصبح لونها ذهبيًا مقرمشًا من جميع الجوانب.

صفي قطع القرنبيط المقلي على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

قدميه ساخنا كطبق جانبي أو وجبة خفيفة.

لتحقيق قرمشة أكثر يمكنك إضافة القليل من البقسماط أو النشا إلى خليط الطحين.

طريقة عمل القرنبيط المقلي

فوائد القرنبيط

والقرنبيط من الخضروات التى تنتمى إلى عائلة الكرنب، وله قيمة غذائية عالية، ومن فوائد الكرنب:-

يحتوي على عنصر الـ"جلوكورافانين"؛ الذي يساعد على إصلاح أنسجة الجلد التالفة وتعزيز صحة الجلد.

يحتوي على البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وكلاهما من العناصر التي تحافظ على سلامة الجهاز العصبي.

القرنبيط يحتوي على كمية عالية من الألياف، مما يجعله الأفضل للجهاز الهضمي، ويمكنه أن يقلل من خطر العديد من الأمراض المزمنة؛ كأمراض القلب والسرطان والسكري، كما أنه يساعد على تقليل الالتهابات.

مصدر جيد لمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الجذور الحرة الضارة والالتهاب،، كما يحتوي على مضادات الأكسدة؛ "الكاروتينويد والفلافونويد"، وهي مضادة للسرطان، ويمكن أن تقلل من خطر العديد من الأمراض الأخرى، بما في ذلك أمراض القلب.

يحتوي على كميات عالية من فيتامين C، الذي يعمل كمضاد للأكسدة، كما يعزز عمل الجهاز المناعي.

القرنبيط منخفض في السعرات الحرارية، فكل كوب منه يحتوي على 25 سعرًا حراريًّا فقط، لذلك يمكنك أن تأكل الكثير منه دون زيادة في الوزن ولأنه مصدر جيد للألياف، فهو يبطئ الهضم ويعزز الشعور بالشبع.

والقرنبيط غني بمادة الكولين وهو عنصر غذائي يلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على سلامة أغشية الخلايا، وتوليف الحمض النووي ودعم عملية التمثيل الغذائي، ويشارك الكولين أيضا في نمو المخ، وإنتاج الناقلات العصبية، الضرورية لصحة الجهاز العصبي صحي.

يمنع تراكم الكوليسترول من التراكم في الكبد.

غني بالكالسيوم، وهو متفرد في ذلك بين بقية الخضروات، لذلك فهو هام لتقوية وبناء العظام.

غني بفيتامين C وفيتامين K وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهذه العناصر الثلاثة تعزز الذاكرة وتزيد من معدلات الذكاء.

له خصائص مضادة للالتهابات وللحساسية، وذلك لما يحتويه من أحماض أوميجا 3 الدهنية ومركب قوي يعرف باسم "كايمبفيرول"، الذي يسمح للجسم بمحاربة الالتهابات والحساسية.

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