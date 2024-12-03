تفاصيل أعمال مشروعات الإسكان والمرافق والطرق والتطوير بدمياط الجديدة

تفقد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ومسئولو الجهاز، سير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، للوقوف على آخر المستجدات، وذلك فى إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

واستهل رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، الجولة، بمشروع أعمال صيانة وتوسعة طريق المدخل الرئيسي لميناء دمياط لضمان سيولة الحركة المرورية بهذا الطريق الحيوي، موجهًا بسرعة تأهيل البلدورات والأرصفة، وتدعيم المزروعات وتنسيقها بما لا يعيق الرؤية البصرية.

وشملت الجولة بعض المناطق السكنية بالمجاورة 30 بالحي السادس، حيث تم التوجيه بإجراء حصر وإعداد رؤية وتصور للبدء فى تنفيذ أعمال البلدورات بالطرق والمحاور الرئيسية بالمجاورة، وتكثيف أعمال النظافة، وزيادة العمالة للحفاظ على الصورة الحضارية والتنموية بالمدينة.

كما تفقد المهندس أشرف فتحي، أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والمشَّايات والأرصفة بالمنطقة الصناعية، وأعمال إحلال وتجديد وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، لدعم الاستثمار.

وفي السياق ذاته، أجرى المهندس أشرف فتحى محمود، جولة تفقدية موسعة بجميع المحاور الخدمية والمشروعات بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز.

شملت الجولة، منظومة نقل الركاب، لتأكيد ضرورة الالتزام بوضع كود تعريفى لخطوط السير ومنع الباعة الجائلين من التواجد داخل الموقف، وحل جميع المشكلات التى قد تواجه انتظام سير العمل داخل المواقف بالمدينة.

وتفقد "فتحي" مشروعات الإسكان بالمدينة (جنة، دار مصر، الإسكان القومى، إسكان الشباب)، وذلك للوقوف على مدى توافر الخدمات، مؤكدًا ضرورة متابعة الشركات العاملة بالأمن والحراسة والصيانة والالتزام بالتكليفات الواردة طبقًا للتعاقد مع الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة بصفة دورية للحفاظ على المظهر الجمالى والتنموى.

وفى سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز، أعمال رصف الطرق بالمجاورة 32 بالحى السادس، وأعمال شبكة الكهرباء بمنطقة شمال الحى المتميز، وبنسبة إنجاز لمشروعات الطرق 66%، وأعمال شبكة الكهرباء 95%.

واستكمل رئيس الجهاز، الجولة، بتفقد العديد من محطات الصرف الصحي بالمدينة للوقوف على استعدادات المحطات وشركات التشغيل والصيانة للعمل بكامل طاقتها التشغيلية لفصل الشتاء، مع التأكد من تشغيل مصدر التيار البديل للكهرباء، وتواجد جميع أطقم التشغيل والصيانة بالمحطات على مدار الساعة.

وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، على شركات النظافة والزراعة العاملة بالمدينة بتكثيف معدلات العمل وأعمال النظافة العامة بالمدينة، والقضاء على الإشغالات والتعامل بكل حزم مع تلك الظواهر، مع زيادة معدلات العمل بمشروعات الزراعة والصيانة والتزام الشركات المنفذة لتلك المشروعات بالجدول الزمني والمواصفات، واستبعاد الشركات المتعثرة فى التنفيذ، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة بالمدينة.

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