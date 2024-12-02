مزايدة علنية لطرح مشروعات استثمارية بقيمة تتجاوز 70 مليون جنيه بالعاشر من رمضان

عقد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم الاثنين، جلسة مزايدة علنية لطرح مشروعات استثمارية وخدمية متنوعة، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، وبحضور ممثلين من مجلس الدولة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة المالية، قيادات الجهاز، وشرطة التعمير.

تم طرح 5 محلات تجارية وصيدلية واحدة بمساحات تتراوح بين 15 و45 مترًا مربعًا في السوق التجاري بالقطعة رقم 75، المنطقة 4، الحي 16، وحققت مبيعات إجمالية للمحلات فقط دون الصيدلية، بقيمة حوالي 24,435,665 جنيهًا.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز تم طرح قطعة أرض بنشاط سوق تجاري رقم 25 ب بمساحة 28,479 مترًا مربعًا في مركز الحي الثاني بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 5 سنوات، وبلغت قيمة المزايدة الإجمالية حوالي 17,656,980 جنيهًا.

كما تم طرح 4 قطع أراضٍ مسطحات خضراء في الحي الأول شرق (المجاورات 8، 6، 4، 2)، بمساحات تتراوح بين 6,679 و30,000 متر مربع، بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات، وحققت مبيعات إجمالية بقيمة 27,851,510 جنيهًا.

أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه الطروحات تأتي ضمن خطة جهاز المدينة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية والخدمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام

كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم الإثنين، بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع مسئولى الشركات العاملة بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بعد عودته من الجولة التفقدية بمدينة سانت كاترين، وبحضور مسئولى الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع.



وخلال الاجتماع، تابع المهندس شريف الشربيني، البرامح الزمنية التفصيلية الخاصة بكل شركة للانتهاء من مختلف مكونات المشروع، مجددًا توجيهه بتكثيف أعداد العمالة والمعدات، وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف العاملة بالمشروع لسرعة إنهاء الأعمال.



وأكد وزير الإسكان، أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، تتم متابعته بشكل مباشر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، من أجل تهيئة الموقع وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، من أجل إظهار الموقع وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.

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