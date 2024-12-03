بالتفاصيل.. الأسعار الكاملة لأراضي مسكن بالمدن الجديدة

تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن 8521 قطعة أرض ضمن برنامج مسكن في عدد من المدن الجديدة.

وتطرح 3678 قطعة أرض محور الأراضي المتوسطة و4747 قطعة أرض محور الأراضي المتميزة و96 قطعة أرض محور الأراضي الأكثر تميزًا.

كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أية أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أم تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

أسعار أراضي الإسكان المتميز

وحددت الوزارة أسعار أراضي الإسكان المتميز كالتالي:

-تصل قيمة جدية الحجز لـ100 ألف جنيه.

-مدينة العاشر من رمضان، سجل سعر المتر 7377 جنيهًا.

-مدينة السادات، سجل سعر المتر 4620 جنيهًا.

-مدينة أخميم الجديدة سجل سعر المتر 1653 جنيهًا.

-مدينة سوهاج الجديدة، سجل سعر المتر 4147 جنيهًا.

-مدينة قنا الجديدة، سجل سعر المتر 2544 جنيهًا.

-مدينة الفيوم الجديدة، سجل سعر المتر 3515 جنيهًا.

-مدينة ناصر الجديدة، سجل سعر المتر 3934 جنيهًا.

-مدينة ملوي الجديدة، سجل سعر المتر 2544 جنيهًا.

أراضى الإسكان الأكثر تميزًا

وتطرح الوزارة 96 قطعة أرض محور الأراضي الأكثر تميزًا والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني سيتاح لمدة شهرين حتى يوم 6/1/2025، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

وأسعار أراضى الإسكان الأكثر تميزا كالتالي:

مدينة 6 أكتوبر 13585 ألف جنيه سعر المتر.

- مدينة الشروق 14731 ألف جنيه سعر المتر.

-مدينة العبور 9881 ألف جنيه سعر المتر

أسعار أراضي الإسكان المتوسط

وتطرح الوزارة محور الأراضي الإسكان المتوسط والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني حتى يوم 6 /1 /2025.

وأسعار قطع الأراضي كالتالي:

-حدائق اكتوبر

أرض بمساحة 150 مترا بسعر 3538 جنيها للمتر بإجمالي 530 ألف جنيه للأرض.

-برج العرب الجديدة

أرض بمساحة 294 مترا بسعر 3159 جنيهًا للمتر بإجمالي 930 ألف جنيه

-قنا الجديدة

3135 جنيها سعر المتر بإجمالي قيمة الأرض 885 ألف جنيه

غرب قنا

3078 ألف جنيه سعر المتر 903 آلاف جنيه إجمالي قيمة الأرض بمساحة 293 مترا مربعا

أسيوط الجديدة

أرض بمساحة 150 مترا مربعا بسعر 3150 جنيها للمتر بسعر إجمالي 474 ألف جنيه

السادات

أرض بمساحة 276 مترًا بسعر 3606 جنيهات للمتر بإجمالي 995 ألف جنيه

بدر

أرض بمساحة 288 مترا بسعر 4152 جنيهًا للمتر تتضمن بإجمالي 1.195 مليون جنيه

بني سويف الجديدة

أرض بمساحة 151 مترا بسعر 3169 جنيهًا إجمالي 478 ألف جنيه

طيبة الجديدة

أرض بمساحة 209 أمتار بسعر 3584 جنيهًا بإجمالي 749 ألف جنيه

المنيا الجديدة

أرض بمساحة 276 مترا بسعر 3420 جنيهًا بإجمالي 943 ألف جنيه.

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