رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يراجع استعدادات استقبال موسم الشتاء

تفقد اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ويرافقه المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز ومديرى الإدارات المعنية محطات رفع الصرف الصحي، حيث تفقد محطة النوعية ومحطة الاستاد وعدد من المحطات بالمدينة والتى بلغت (٢٩) محطة بكافة أحياء المدينة للتأكد من استعدادها وجاهزيتها وكفاءة العمل بها وبكامل طاقتها لاستقبال مياه الأمطار والتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الطبيعية المرتبطة بتقلبات الطقس وموسم الشتاء للعام٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ م.

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع محطات رفع الصرف الصحي

رئيس الجهاز: تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء واللازمة لعمل تلك المحطات

وأكد رئيس الجهاز على الالتزام التام بمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء واللازمة لعمل تلك المحطات والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات أولا بأول وكذلك تطهير بلاعات المطر وتجهيز سيارات ومركبات التدخل السريع.



وأضاف رئيس رئيس أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار حرص جهاز المدينة على رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى طبقا لخطة العمل بجميع المواقع وخاصة المواقع الساخنة تنفيذا لتوجيهات السيد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن برفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المدن الجديدة لمواجهة موسم الشتاء القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.