عاد من حيث أتى، مطار عربي يرفض دخول صيني بسبب تأشيرة إسرائيلية

رفضت إدارة مطار كركوك بالعراق دخول مسافر يحمل الجنسية الصينية من المطار، وتمت إعادته إلى المطار الذي جاء منه نظرًا لحمله تأشيرة دخول إسرائيلية.

التدقيق في جوازات المسافرين القادمين إلى مطار كركوك الدولي

ووفق وسائل إعلام عراقية، فقد أبلغت إدارة مطار كركوك ممثلة بمدير قسم جوازات مطار كركوك برئاسة العميد سعد شلال التميمي، عند التدقيق في جوازات المسافرين القادمين إلى مطار كركوك الدولي، عبر رحلة قادمة من أحد المطارات الدولية عن مواطن صيني الجنسية يحمل فيزا إسرائيلية.

عدم دخول المسافر الصيني وإعادته إلى المطار الذي قدم منه

وبين المصدر ذاته أن قسم الجوازات قرر عدم دخول المسافر الصيني وإعادته إلى المطار الذي قدم منه كونه يحمل فيزا إسرائيلية ممنوع التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

وعلى الجانب الآخر أعلنت العراق، الاثنين الماضى، التحرك بسرعة في ضوء تصاعد التوترات العسكرية في سوريا، لتأمين حدودها المشتركة مع الجارة سوريا في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة على المستويين الأمني والسياسي، مع تصاعد المخاوف من تداعيات الصراع السوري على الداخل العراقي.

فتح المعابر النظامية للحركة بشكل طبيعي

وأكد وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، أن الشريط الحدودي العراقي السوري مؤمن بالكامل، مع استمرار فتح المعابر النظامية للحركة بشكل طبيعي، حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، رفع العراق حالة التأهب ونشر تعزيزات عسكرية شملت 3 ألوية عسكرية واثنين من ألوية الحشد الشعبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.