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خارج الحدود

‏‎حسام زكي: تهديدات إسرائيل للعراق لن تؤثر على عقد القمة العربية المقبلة ببغداد

السفير حسام زكى،فيتو
السفير حسام زكى،فيتو

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي: إن التهديدات الإسرائيلية على العراق لن تؤثر على مقر انعقاد القمة العربية المقررة فى بغداد، موضحًا أن وفدًا من الامانة العامة سيذهب إلى هناك قريبًا للتنسيق بشأن ترتيبات القمة.

زكي: التهديدات الإسرائيلية للعراق تمثل امتدادًا لانتهاكات الاحتلال للشرعية الدولية 

واعتبر زكي، فى تصريحات على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد بالأمانة العامة اليوم الأحد، أن التهديدات الإسرائيلية للعراق تمثل امتداد لانتهاكات الاحتلال للشرعية الدولية والتجاهل التام لقرارات مجلس الامن.

زكي: استمرار حالة التعنت الإسرائيلي تنذر باندلاع حرب إقليمية شاملة

وحذر زكى جراء استمرار حالة التعنت الاسرائيلى التي قد تنذر باندلاع حرب اقليمية شاملة فى ضوء الاتساع الكبير فى نطاق العدوان. 

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