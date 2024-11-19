ألقى ممثل سلطنة عمان في القمة العربية الإسلامية كلمته وغادر القاعة، غير أن كلماته التي أودعها القمة أمام شاشات العالم ظلت تسبح في الفضاء الإلكتروني منذ القمة وحتى ساعة كتابة هذه السطور في واحدة من أبهى صور الصدق مع النفس والغير، وقبل هذا وذاك الصدق من الضمير الإنساني.



بهدوء تحدث الرجل عن حق المقاومة وعن الإبادة الصهيونية لأهلنا في غزة وتحدث عن الأبرياء والأطفال الذين يذبحون على عتبات الغرب الداعم لأكبر مذبحة في التاريخ البشرى على الهواء مباشرة، وقال الرجل كل ما يقوله الشارع العربي والإسلامي والشارع الغربى الذي لا يزال يحيا بضمير إنساني.



لم يهادن الرجل في قضية لا يهادن فيها إلا كل كذاب وأفاق وفاقد للضمير، ولم يناور في قضية تشي كل معطياته بمذبحة ضد الإنسانية وضد الأعراف وضد الأصول وقال قولة حق في زمن توارت فيه القيم وتخاذلت أنظمة ودعمت أخرى من جلدتنا ومن ديننا.



وبهدوء كان الرجل يسبح ضد تيار الخضوع والخنوع وأنظمة لاتزال ترى في شرعيتها شك وفي وجودها دّين للغرب وعواصمه الداعمة لكل ما يجرى على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، توافق الرجل مع قيم بلاده ومع قيمه الإنسانية وخاض فيما خجل أن يخوض فيه غيره.



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي كلمة السلطنة على ملايين الحسابات واحتفت بها مواقع إلكترونية لاتزال تنعم ببعض الحرية وتعمل خارج إطار النخب الحاكمة في زمن لم يعد فيه من تلك النخب إلا الأسماء بعد أن غابت المعاني والأصول والأعراف والقيم.



احتفت الجماهير العربية بكلمتين في هذه القمة، كلمة سلطنة عمان وكلمة دولة إندونيسيا التي لم تقل في وضوحها وقوتها عن كلمة السلطنة، ولم تكتف الكلمتان بالتنديد والشجب والإدانة وتعدت ذلك إلى فكرة الحق في مقاومة المحتل بما تملك من أدوات القوة لتحرير الأرض والعرض والمقدسات.



أما ما دون تلك الكلمتان فإن ما جاد بالقمة لم يكن سوى "فك مجالس" أو "قعدة فضفضة" تتشابه إلى حد كبير من "قعدات المصاطب" التي لا تثمر ولا تطرح زهورا أو حتى ورقا أخضر، قمة أثبتت من جديد أن الدول الحرة في محيطنا أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، قمة أكدت أن غزة وحدها حرة أبية بينما أنظمة تناطح لإثبات الذات وما هي إلا نماذج من أوطان تحت الإقامة الجبرية إلى أن يثبت عكس ذلك.

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