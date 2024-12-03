الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رياضة

رئيس اتحاد الهوكي يصدر قرارًا بتعيين أحمد زكريا رئيسا للأجهزة الفنية

أحمد زكريا
أحمد زكريا

الهوكي، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات، قرارا بتعيين الكابتن أحمد زكريا في منصب رئيس الأجهزة الفنية لكافة المنتخبات الوطنية للهوكي ضمن خطة التطوير التي بدأ الاتحاد في تنفيذها للنهوض باللعبة مجددا.

وكشف فرحات، إن اختيار أحمد زكريا في ذلك المنصب لم يأت من فراغ ولكن لأنه يمتلك العديد من الخبرات الفنية التي تؤهله لقيادة كافة المنتخبات الوطنية نحو العودة لتمثيل مصر في كافة المحافل القارية والدولية والعربية حتى الوصول إلى المحافل الأولمبية مجددا.

 

قرارات مجلس إدارة اتحاد الهوكي

 وتابع رئيس الاتحاد المصري للهوكي أنه كلف أحمد زكريا بوضع خطة فنية من أجل عرضها على المجلس لاعتمادها موضحة بها كافة المتطلبات حتى يتم توفيرها على وجه السرعة بهدف السير في خطة التطوير الفنية بشكل سريع وعاجل حتى تكون عناصر اللعبة في جاهزية تامة استعدادا لأي بطولات مقبلة.

ويمتلك كابتن أحمد زكريا تاريخا طويلا في رياضة الهوكي فهو خريج كلية تربية رياضية جامعة حلوان تخصص هوكي وسباحة وبدأ داخل فرق ناشئين نادي الزمالك على مدار الفترة من 1979 إلى 1990 ثم التصعيد لفريق درجة أولى وكابتن فريق نادي الزمالك منذ عام 1990، وفي عام 2002 تم الانضمام إلى منتخب مصر للهوكي.

وعن حياته التدريبية، فقد بدأ مدربا لفرق مدرسة هوكي الميدان بنادي الزمالك موسمين 1992 حتى 1994 ثم مدير فني فريق الناشئين تحت 16 سنة بنادي الزمالك بداية م موسم 1997 حتى 2002 والحصول على بطولة الجمهورية موسم 2001/2002 ثم مدير فني لنادي الزمالك لفريق 17 سنة والحصول على المركز الثالث في بطولة الجمهورية ثم المساعدة في الإعداد البدني لفريق الدرجة الأولى بنادي الزمالك موسمين 1998 حتى 2000 وقام بتدريب عدد كبير من الأندية.

وعلى المستوى الدولي، يمتلك زكريا سجلا كبيرا في تدريب المنتخبات الوطنية كان مدربا ومدير فني منتخب مصر الأول والشباب والناشئين في فترات زمنية مختلفة وشارك مع المنتخبات الوطنية في عدد من البطولات الدولية وقاد الفراعنة في عام 2012 للحصول على المركز الثاني في بطولة الأمم الأفريقية ثم التأهل إلى بطولة كأس العالم للشباب كما حصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال التدريبات والمهارات ومكافحة المنشطات.

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