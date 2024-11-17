الموعد والمرشحين، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الهوكي

الهوكي، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي اجتماعا هاما اليوم الأحد، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد الهوكي

ومن المقرر أن ينطلق اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي في الـ12 ظهرا، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي

ويبلغ عدد الهيئات التي لها حق الحضور والتصويت في انتخابات اتحاد الهوكي 13 هيئة رياضية، بعد انسحاب نادي الشرقية للدخان.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي أندية، الزمالك، اتحاد الشرطة، مصنع الطائرات، الشمس، النصر، الشرقية، القناة، بورفؤاد، سموحة، النوبي العام، الكنوز، قرشة، دابود.

صراع ثنائي على رئاسة الاتحاد

وتشهد انتخابات اتحاد الهوكي صراع ثنائي على رئاسة الاتحاد بين كل من، رامي بدر عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأشرف فرحات مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي للعبة.

12 مرشحا على العضوية

وفي العضوية يتواجد 12 مرشحا وهم:

هشام عبيد - حاتم الفكهاني - حمدي خليفة - أحمد عبد الكافي - طارق عامر - أحمد سعد الدين - أحمد عصمت - محمد درويش - أحمد عطا - تامر حسني - أحمد نعيم - يحيى دعبس.

ويتكون مجلس إدارة اتحاد الهوكي طبقا للائحة من رئيس و5 أعضاء، يتم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية اليوم.