الأحد 17 نوفمبر 2024
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رياضة

بالعلامة الكاملة، اكتمال النصاب القانوني لانتخابات اتحاد الهوكي

الاتحاد المصري للهوكي،
الاتحاد المصري للهوكي، فيتو

الهوكي، اكتمل منذ قليل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي، المقام حاليًّا في مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

وشهد الاجتماع حضور 13 هيئة من أصل 13 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

وحضر الاجتماع ممثلي أندية،  الزمالك، اتحاد الشرطة، مصنع الطائرات، الشمس، النصر، الشرقية، القناة، بورفؤاد، سموحة، النوبي العام، الكنوز، قرشة، دابود.

الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي

ويبلغ عدد الهيئات التي لها حق الحضور والتصويت في انتخابات اتحاد الهوكي 13 هيئة رياضية، بعد انسحاب نادي الشرقية للدخان.

صراع ثنائي على رئاسة الاتحاد

وتشهد انتخابات اتحاد الهوكي صراع ثنائي على رئاسة الاتحاد بين كل من، رامي بدر عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأشرف فرحات مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي للعبة.

12 مرشحًا على العضوية

وفي العضوية يتواجد 12 مرشحًا وهم: 

هشام عبيد - حاتم الفكهاني - حمدي خليفة - أحمد عبد الكافي - طارق عامر - أحمد سعد الدين - أحمد عصمت - محمد درويش - أحمد عطا - تامر حسني - أحمد نعيم - يحيى دعبس.

ويتكون مجلس إدارة اتحاد الهوكي طبقًا للائحة من رئيس و5 أعضاء، يتم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية اليوم.

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