مياه الأقصر تستقبل طلاب مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية للتعرف على مراحل التنقية (صور)

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر طلاب مدرسة أبو بكر الصديق الاعدادية المشتركة لزيارة محطة مياه الأقصر للوقوف على معرفة مراحل تنقية المياه وكيفية توصيل كوب ماء نظيف ودور شركات المياه فى نشر رسائل التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها.

زيارة طلاب تعليم الأقصر إلى شركة مياه الشرب



وقامت إدارة التوعية بشرح مراحل تنقية المياه بدءًا من المأخذ مرورا بالمرشحات الرملية والخزانات الارضية والى كيفية توصيل المياه إلى المواطنين، وفقًا لتوجيهات اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر فى تنفيذ خطة الدولة فى الحفاظ على المياه وتوصيل كوب مياه نظيف لكل مواطن.

التعريف بمراحل تنقية مياه الشرب لطلاب مدرسة أبو بكر الصديق بالأقصر

كما جرى التعرف على كيفية تنقية المياه والمواد المستخدمة فى ذلك من خلال معمل المحطة وكيفية معالجة مياه الصرف الصحي ودور المعمل فى تنقية المياه وتعريفهم بالخط الساخن 125 ودوره في حل شكاوى المواطنين.



جاء ذلك ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركات المياه على توصيل رسالة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه لكافة أفراد المجتمع وتوعية النشء وأجيال المستقبل.

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