حملة إزالة للمخالفات وأعمال النظافة والإنارة بالزينية في الأقصر (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برئاسة أحمد أبو عيش رئيس المدينة شمال محافظة الأقصر، بمتابعة أعمال إزالة تعديات بالوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بحضور رئيس القرية ومسؤول الجمعية الزراعية ومسؤول القسم الفني بالقرية.

إزالة تعديات بالزينية شمال الأقصر على مساحة 3 قيراط ونصف

وجرى تم تنفيذ إزالة في المهد لتعدى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت علي مساحة واحد قيراط ونصف قيراط تقريبًا، كما تم تنفيذ إزالة أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت في المهد علي مساحة 2 قيراط تقريبًا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتنفيذ أعمال الإزالة في المهد.

رئيس مدينة الزينية في الأقصر يتابع أعمال رصف الطرق والنظافة



وفي سياق آخر، وفى إطار المتابعة المستمرة لسير أعمال المشروعات تمت المعاينة على الطبيعة للطرق المخطط رصفها ضمن الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة الزينية وبحضور مسؤولى المرافق من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهندسة كهرباء الزينية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالزينية والمصرية للاتصالات والجهاز المركزي للتعمير وشركة المقاولون العرب ومندوب مديرية الطرق بالأقصر وشركة غاز مصر، وتم التنسيق بين مركز ومدينة الزينية والجهات المنوطة لسرعة نهو جميع الأعمال الموجودة بالطرق المخطط رصفها لبدء الأعمال بها.

رئاسة الزينية بالأقصر: تركيب كشافات إنارة على الطريق الزراعي القاهرة أسوان



كما تابع رئيس مدينة الزينية أعمال تسوية وتمهيد وتوسعة طريق الجزيرة بداية من كوبري سباق حتي بداية نجع الإدريسي بقرية الزينية بحرى، وأسفرت كافة أعمال حملات النظافة عن تسوية وتمهيد مدخل نجع كوبري العطيات المؤدي إلى مدخل وحدة أبو طربوش الصحية من الناحية الغربية ومدخل القرية من الناحية الغربية ومدخل نجوع المدامود بقرية المدامود قبلي.



وأوضح " أبو عيش" أنه تم رفع حوالي 112 طن تقريبًا من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة والقمامة بمدينة الزينية وقرى الزينية بحري والعشي و الصعايدة، مشيرًا إلى أنه تم استكمال تركيب كشافات بالطريق السريع مصر -أسوان الزراعي وذلك لوضوح الرؤية الليلية.

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