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ختام الدورة التدريبية لحقوق الإنسان بجامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر (صور)

أثناء الختام، فيتو
أثناء الختام، فيتو

اختتمت جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر برئاسة الدكتور عادل زين الدين، فعاليات الدورة التدريبية، بعنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة بين طلاب"، والتي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة عصام شيحة، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بالجامعة. واستمرت الدورة على مدار يومين، وشهدت مشاركة فعالة من حوالي 40 طالبًا وطالبة يمثلون مختلف كليات الجامعة.

دورة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة بين طلاب بالأقصر 

أقيمت الدورة في إطار بروتوكول التعاون القائم بين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم العمل الأهلي، وذلك بهدف تعزيز الوعي بحقوق الإنسان لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع. وقد تضمنت الدورة مجموعة متنوعة من المحاضرات والورش التدريبية التي تناولت أهم المفاهيم والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان، وكيفية تطبيقها في الحياة اليومية.

وفي كلمته الختامية، وجه عصام شيحة الشكر الجزيل لجامعة طيبة  التكنولوجية على حسن الاستقبال والتعاون، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه الجامعات في نشر الوعي بحقوق الإنسان وتكوين أجيال واعية بحقوقها وواجباتها، كما أشاد بجهود وحدة حقوق الإنسان بالجامعة في تنظيم هذه الدورة بنجاح.

 

رئيس طيبة التكنولوجية بالأقصر: الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا حقوق الإنسان

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين على أهمية هذه الدورة في تأهيل الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لحماية حقوقهم وحقوق الآخرين، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا حقوق الإنسان وتحرص على دمجها في مختلف  المناهج الدراسية.

وفي ختام الدورة، خرجت التوصيات بضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير برامج تدريبية متخصصة في هذا المجال، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

 

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توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان

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