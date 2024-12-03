محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة المسارات السياحية والأثرية بالبر الغربي (صور)

أجرى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر جولة تفقدية بمركز ومدينة القرنة، فى إطار جولاته المستمرة لدعم القطاع السياحى، والتأكد من جاهزية الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية.

اتجاه لتطوير الطرق بالمواقع الأثرية غرب الأقصر

واستهل المحافظ جولته بطريق وادى الملكات، موجها مديرية الطرق والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات برفع كفاءة الطريق ورصفه وتركيب بلاط انترلوك.

محافظ الأقصر يشيد بتمهيد طريق وادي الملوك

وتوجه المحافظ للطريق المؤدي لمعبد حتشبسوت وجراج الحافلات السياحية أمام المعبد، وأشاد بتمهيد الطريق لاستقبال الحافلات، وتوجه للطريق المؤدي إلى مقابر وادى الملوك والجراج الخاص بها، ووجه بإجراء ترميم للأسفلت بتلك المنطقة.



رافق محافظ الأقصر خلال جولته العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل والدكتور بهاء عبد الجابر مدير عام آثار البر الغربي والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

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