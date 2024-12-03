محافظ الأقصر يناقش خطة هيئة مياه الشرب والصرف الصحى

ترأس المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعا لمناقشة خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للانتهاء من المشروعات الجار العمل بها، فى إطار متابعة كافة المشروعات الخدمية والتنموية بمدن ومراكز محافظة الأقصر.

محافظ الأقصر يتابع مشروعات الصرف الصحي

وفى بداية اللقاء استعرضت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، خطة الهيئة للعام المالى الحالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وخطة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ لتجهيز الموازنة الجديدة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن المعنيين.



وخلال الاجتماع وجه محافظ الأقصر بإدراج كافة شبكات الانحدار، وسرعة الانتهاء من محطات مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة مواطنى الأقصر بالنجوع والقرى.

محافظ الأقصر يبحث موقف تقنين الأراضي

وعلى هامش الاجتماع ناقش محافظ الأقصر، آخر موقف لملف تقنين الأراضي طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، حيث استعرضت المهندسة هناء العربي المشرف العام على منظومة تقنين أراضي الدولة موقف كل مركز ومدينة في هذا الملف.



حضر الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر وياسر جاد مدير إدارة التخطيط والمتابعة والمهندس عبد الله بكرى مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

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