الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظات

رئيس مدينة الأقصر يبحث الاستعدادات النهائية للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر اجتماعًا موسعًا بحضور حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وعدد من قيادات القطاع السياحي وغرفة شركات السياحة وممثلين من التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة،  لوضع اللمسات النهائية للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر، والمقرر في الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

العيد القومي لمحافظة الأقصر 


وأكد رئيس مدينة الأقصر، على ضرورة الاستعداد الكامل لضمان نجاح هذه الاحتفالات، التي تعكس التراث العريق للمحافظة، موجها شكره لجميع الجهات المشاركة في الاحتفال على التزامهم بتحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكدًا أن رئاسة مجلس مدينة الأقصر ستكون جاهزة تمامًا لاستقبال العيد القومي، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر.

استعدادات مكثفة للاحتفال بعيد الأقصر القومي 


ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على أهمية التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أعلى مستوى من الجاهزية، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى لظهور الاحتفالات بصورة تعكس الجهود المبذولة في خدمة المجتمع وتقديرًا لتاريخ المحافظة.

 

 

 

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