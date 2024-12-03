محافظ الأقصر لأهالي الملَّاحة: توسيع كوبري مدخل القرية ودخول الصرف الصحى (صور)

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لقاءً جماهيريا للاستماع لمطالب أهالي القرية، في إطار جولاته الميدانية المستمرة بقرى ونجوع محافظة الأقصر، واستجابة لمطالب أهالي قرية الملاحة ونجوعها التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر.

محافظ الأقصر يعقد لقاء جماهيري بالقرنة

وتضمنت مطالب الأهالي سرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي للقرية وتوابعها خاصة بعد تبرعهم بنحو 3 قراريط للمشروع، كما طالبوا بتمهيد الطريق المؤدى للطريق الصحراوي.

محافظ الأقصر يبحث مطالب أهالي قرية الملاحة

وقال محافظ الأقصر خلال لقائه بأهالي قرية الملاحة: حضرتُ لرؤيتكم استجابة لكم، ومطالبكم محل التنفيذ الفوري.

ووعدهم بإدخال خدمة الصرف الصحى لأنه أساس تنمية أي مجتمع، وما يتبعه من استكمال المرافق الأخرى كالغاز الطبيعى والكهرباء، وأن مشكلة الصرف الصحي بالقرية سيتم إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠٢٥/٢٠٢٦، أو فى المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" - أيهما أقرب- كما زف بشرى سارة لأهالى القرية بأنه سيقوم بشكل عاجل بتطوير الجسر المؤدى لمدخل القرية، مؤكدا على توجيهات القيادة السياسية بأهمية التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم.

فتح وتمهيد طريق بجوار دير الملاك

كما وجه محافظ الأقصر تعليماته لمديرية الطرق، بفتح وتمهيد طريق بجوار دير الملاك وهو الطريق المؤدي إلى الطريق الصحراوي، وذلك لتوسعته والعمل على سهولة نقل المحاصيل الزراعية.

وفى ختام اللقاء الجماهيري، أهدى أهالى قرية الملاحة وعمدتها معتمد طايع، نسخة من كتاب الله.

محافظ الأقصر يتفقد هبوطا في تبطين ترعة العبابدة

ثم توجه المحافظ لنجع العبابدة بناء على شكوى من أهالى النجع لوجود هبوط فى تبطين الترعة المتواجدة بالنجع، فقرر محافظ الأقصر إصلاحها بشكل فورى بالتنسيق مع مديرية الري، كما شكا الأهالى من تحويل الوحدة الصحية لمخزن للأدوية فتواصل مع وكيل وزارة الصحة لبيان الأمر ووعد بتشغيلها لصالح المواطنين.



رافق محافظ الأقصر خلال جولته العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس عبد الله بكرى مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

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