وزيرة التضامن تكشف حصر المعاقين في مصر وعدد بطاقات الخدمات المتكاملة

كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، التفاصيل الكاملة بشأن عدد المعاقين في مصر، وكذلك موقف بطاقات الخدمات المتكاملة.

وزيرة التضامن أمام جلسة النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

عدد المعاقين عالميا

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه وفقا للمؤشرات العالمية، وتحديدا منظمة الصحة العالمية، هناك ما بين 10 إلى 15% أشخاص ذوي إعاقة.

عدد المعاقين في مصر

وأشارت الوزيرة، إلى أنه وفقا لتقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المعاقين في مصر تقريبا 10 ملايين وليس 15 مليون، قائلة: التقريب هنا لأنه لا يوجد بيانات رسمية دقيقة عن عدد المعاقين.

موقف استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

وأكدت وزيرة التضامن، أن بطاقة الخدمات المتكاملة أداة لتقديم الخدمة وليست لحصر عدد المعاقين، مشيرة إلى أنه في العامين السابقين، تم استخراج مليون و200 ألف بطاقة.

عدد المقبولين في بطاقات الخدمات المتكاملة

وأعلنت الوزيرة، أن هناك يوجد 9405 ألف بطاقة مقبولين على النظام، مشيرة إلى أنه هذه البطاقات ستخرج هذا الأسبوع.

استهداف الإعاقات الشديدة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

وأوضحت أنه في 2020 تم استهداف الإعاقات الشديدة ولم يكن هناك إقبال، وفي2021 تم فتح الإعاقات المتوسطة حصل إقبال من المواطنين.

مديريات التضامن تستقبل جميع الحالات على مستوى الجمهورية

وقالت وزيرة التضامن: مكاتبنا مفتوحة في كل المديريات على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة.

وأوضحت الوزيرة، أن عدد اللجان الطبية المشاركة في الكشف 140 لجنة عامة، مؤكدة أنه تم الاتفاق في يوليو 2024 على عمل لجنة واحدة فيها القومسيون الطبي، وبها موظف التأهيل لتسهيل الإجراءات.

وأوضحت أن عدد المسجلين في منظومة الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة 2 مليون 341 ألف، منهم 2 مليون و200 تم الحجز لهم، بينهم مليون 305 ألف قاموا بالكشف، 894 ألف منهم استكملوا الأورراق، بينما هناك 411 ألف مطلوب منهم استكمال.

وأكد أن هناك 810 ألف طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تم تحويلهم إلى وزارة التضامن، قائلة: ولا يوجد هناك أي قائمة انتظار.

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