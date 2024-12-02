الإثنين 02 ديسمبر 2024
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توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان

أثناء التوقيع
أثناء التوقيع

وقعت جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر برئاسة الدكتور عادل زين الدين، بروتوكول تعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة عصام شيحة، في خطوة نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء مجتمع جامعي قائم على الاحترام والتسامح.

 

تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية حول حقوق الإنسان 

هدف البروتوكول إلى توحيد الجهود بين الجانبين؛ لتنفيذ برامج وفعاليات توعوية تساهم في نشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة، كما يشمل البروتوكول تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية حول حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إجراء دراسات وبحوث في هذا المجال.

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يؤكد أهمية البروتوكول

 

أكد الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية في كلمته على أهمية هذا التعاون في تحقيق أهداف الجامعة في بناء مجتمع جامعي متكامل، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا حقوق الإنسان وتسعى جاهدة لتنفيذ برامج تعزز هذه القيم.

من جانبه، أشاد رئيس المنظمة، بهذا التعاون، مؤكدًا على دور الجامعات في نشر الوعي بحقوق الإنسان وبناء أجيال واعية بحقوقها وواجباتها.

 

 

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