الإثنين 02 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يتابع تطوير منطقة حوض 18 (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

 تابع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أعمال المشروعات الخدمية داخل مدينة الأقصر، ضمن جولاته الميدانية المستمرة بالمحافظة، حيث تفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة حوض 18 بحي جنوب بمدينة الأقصر، وبرفقته الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ. 

 

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد أعمال تطوير شارع النيابة الإدارية (شارع العشرين) بمنطقة حوض 18، بطول 500 متر وعرض 20 مترا، والذي يربط بين شارع التلفزيون وطريق العوامية ـ الجولي فيل، حيث يجري الانتهاء من استكمال أعمال المرافق تمهيدا للبدء في أعمال ورصف الطريق.

 

 تطوير شوارع مدينة الأقصر 

 كما تفقد محافظ الأقصر أعمال فتح وتمهيد عدد 2 شارع يربطان بين منطقة حوض الـ18 وشارع التلفزيون وهما شارعي الـ16 وشارع البركة بطول 250 متر لكل شارع، كما وجه المحافظ خلال الجولة باستكمال فتح شارع الـ15 بمنطقة حوض 18 الذي يصل حتى منطقة نادي الأقصر الرياضي "الشعب"، كما وجه بفتح وتمهيد ورمي طبقة الأساس بكافة الشوارع الخالية من المعوقات بحوض الـ18.

 

محافظ الأقصر يستمع إلى مشاكل المواطنين 

 وخلال الجولة التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم موجها بالاستجابة الفورية لتلك المطالب، كما تقدم عدد من المواطنين خلال الجولة بالشكر  للمحافظ على جهوده في فتح وتمهيد الشوارع بمنطقة حوض 18، مؤكدين أن ذلك سيساهم في التسهيل عليهم والارتقاء بمظهر المنطقة.


رافق المحافظ خلال الجولة، العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق، والمهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بديوان عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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