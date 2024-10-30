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حوادث

الأمن يكشف ملابسات اختطاف تاجر بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات اختطاف تاجر بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات اختلاق واقعة اختطاف تاجر بالشرقية واتهام مزارع بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية وضبط مرتكبي الواقعة.

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تلقى مركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية بلاغا من (مُدرس - مقيم بدائرة المركز) بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكى باختطاف شقيقه (تاجر - مُقيم بدائرة المركز) أثناء قيادته سيارته "ربع نقل" بدائرة المركز، واقتياده لداخل سيارتهم والهرب به وإتهم (مزارع - مُقيم بذات القرية) بالتحريض على ارتكاب الواقعة لخلافات مالية بين المشكو فى حقه وشقيقه.

وبالفحص وإجراء التحريات توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ، كما أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص (المُبلغ باختطافه ونجل شقيقته وسائقَين لديه).

وبمواجهتهم اعترفوا بافتعال الواقعة بقصد إلصاق الإتهام بالمشكو فـى حقه للضغط عليه لحل الخلاف المالى بينهما وعدم علم الـمُبلغ بحقيقة الواقعة، حيث قام المتهم الأول بتسليم إثنين من المتهمين (بندقية آلية - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) وقيام أحد المتهمين باستئجار سيارة، وارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة النارية المستخدمة فـى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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أجهزة وزارة الداخلية إدارة البحث الجنائى خطف تاجر مديرية امن الشرقية

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