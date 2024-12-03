الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تواجد سام مرسي، الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة ايبسويتش تاون وكريستال بالاس

سام مرسي،فيتو
سام مرسي،فيتو

يستضيف فريق إيبسويتش تاون، الذي يلعب له النجم المصري سام مرسي، نظيره كريستال بالاس مساء اليوم، الثلاثاء، في الجولة 14 من منافسات الدوري الإنجليزي.


موعد مباراة إيبسويتش تاون ضد كريستال بالاس


ويستقبل ملعب بورتمان رود مباراة إيبسويتش تاون ضد كريستال بالاس في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

 

تشكيل إبسويتش تاون المتوقع ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز


في حراسة المرمى: موريتش.

في خط الدفاع: أكسيل – أوشايا – ليف – كاميرون.

في خط الوسط: سام مرسي – جينز – عمري – سامي - بيرنز.

في خط الهجوم: ديلاب.


تشكيل كريستال بالاس المتوقع ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز


حراسة المرمى: هيندرسون.

خط الدفاع: مونوز، ريتشاردز، كلاين، جويهي.

خط الوسط: ميتشيل، وارتون، هوجيس.

خط الهجوم: كامادا، إيزي، ماتيتا.

ترتيب ايبسويتش تاون في الدوري الانجليزي 

 

ويحتل إيبسويتش تاون المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط فقط، لأنه لم يحقق سوى فوز واحد في 13 مباراة، كما تعادل في 6 مباريات وتلقى 6 هزائم.

وبنفس الرصيد يتواجد فريق كريستال بالاس في المركز السابع عشر من ترتيب البريميرليج برصيد، 9 نقاط.

ويتسلح سام مرسي ورفقائه بالأرض والجمهور لإيقاف نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خسر على يد نوتنجهام فورست في الجولة  الماضية بهدف دون رد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سام مرسي الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز إيبسويتش تاون ضد كريستال بالاس إيبسويتش تاون تشكيل كريستال بالاس

الأكثر قراءة

من مدير الكرة القادم في الأهلي؟ المنافسة تنحصر في هذا الثنائي

إحالة طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة للتحقيق

تسجيل صوتي يقلب الموازين في قضية المخرج عمر زهران وشاليمار الشربتلي

بعد تهديده بتحويل المنطقة لجحيم، توفيق عكاشة يكشف مخطط ترامب لتصفية الشرق الأوسط

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

هذا العيار يتراجع لـ 1577 جنيه، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3-12-2024

أول رد فعل من شيرين عبد الوهاب بعد استدعائها للتحقيق في نقابة الموسيقيين

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

النسيان القاتل، مريض زهايمر يرتكب جريمة مروعة ضد رفيقة العمر

روسيا تطور مساعدًا افتراضيًّا للأخصائيين النفسيين

لحظة انسحاب الوفد الجزائري من "قمة الشراكات" بنيودلهي، بسبب الكيان الصهيوني

المزيد

خدمات

المزيد

البورصة المصرية، سعر الذهب بحركة التداولات اليوم الثلاثاء (آخر تحديث )

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في البورصات العالمية

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على معاش الطفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مظاهر التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية

أسماء سورة الماعون وفضلها وهل هي مكية أم مدنية؟

تفسير رؤية الملابس الممزقة في المنام وعلاقتها بالمشاكل  والخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية