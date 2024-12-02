الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظات

لخلافات شخصية، إصابة فتاة بحروق شديدة في المنيا إثر إشعال خطيبها النار فيها

إصابة فتاة جراء إشعال
إصابة فتاة جراء إشعال خطيبها النيران بها في المنيا

أصيبت فتاة بحروق أشعل خطيبها النيران في جسدها، بمحافظة المنيا، وذلك على خلفية خلافات بينهما، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة فتاة جراء إشعال خطيبها النيران بها في المنيا

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تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بإشعال شخص النار في فتاة بالمنيا بسبب خلافات شخصية.

إسعاف المنيا 

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لفرع إسعاف المنيا والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة "د.م" البالغة من العمر 23 عامًا بحروق في أنحاء جسدها بعد إشعال خطيبها النار فيها.

مستشفى المنيا

تم نقل المصابة إلى مستشفى المنيا  لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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