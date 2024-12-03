الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظات

لتجنب غرق نفق الممر، محافظ الإسماعيلية يشهد تجربة صرف مياه الأمطار به (صور)

تجربة صرف مياه الأمطار،
تجربة صرف مياه الأمطار، فيتو

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تجربة عملية لكيفية التعامل مع سقوط الأمطار الغزيرة، والتي جرت بنفق الممر بنطاق حيي أول وثان بمدينة الإسماعيلية، وفي إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لمجابهة موسم الأمطار والطقس السيِّئ خلال فصل الشتاء. 
 

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محافظ الإسماعيلية يتأكد من تواجد كافة المعدات المخصصة لمياه الأمطار 

وحرص محافظ الإسماعيلية على التأكد من جاهزية كافة المعدات والآلات المخصصة لمواجهة الأمطار والظروف الجوية السيئة التي قد تشهدها المحافظة خلال فصل الشتاء.  

جانب من التجربة،فيتو
جانب من التجربة، فيتو
جانب من التجربة،فيتو
جانب من التجربة، فيتو

محافظ الإسماعيلية يشدد على التأكد من صلاحية المعدات

شدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة التأكد من صلاحية جميع المعدات مثل سيارات الشفط، والجرارات، واللوادر، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية فرق العمل المدربة في كافة الوحدات المحلية للتعامل الفوري مع أي طارئ. 

 

رئيس مدينة الإسماعيلية يقدم شرحا حول تناول أزمة سقوط الأمطار 

ومن جانبه العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، بشرح كيفية تناول الأزمة والإجراءات التي يتم اتخاذها فور تلقي البلاغ بسقوط الأمطار ورفع درجة الاستعدادات لتنفيذ خطة الطوارئ الشاملة التي يتم تنفيذها فورًا في حال حدوث أي حالة طارئة نتيجة الأمطار الغزيرة أو موجة الطقس السيِّئ. 

جانب من التجربة،فيتو
جانب من التجربة،فيتو
جانب من التجربة،فيتو
جانب من التجربة،فيتو

مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل جهودها لتوفير كافة الإمكانيات لمواجهة التحديات التي قد تحدث خلال فصل الشتاء، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
 

محافظ الإسماعيلية تجربة صرف مياه الأمطار من النفق

وشاهد محافظ الإسماعيلية نموذج محاكاة لجميع عناصر الطوارئ داخل قطاع مركز ومدينة الإسماعيلية، لسيناريو سقوط الأمطار الغزيرة، والذي شارك فيه ٣ سيارات متنوعة من الشركة القابضة، ٤ سيارات محملة بالمياه تتبع مركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة ومعهم ماكينات الكوبوتا العائمة، الإسعاف، الطرق، المرور، الكهرباء، والحماية المدنية.  

جانب من التجربة،فيتو
جانب من التجربة،فيتو
جانب من التجربة،فيتو
جانب من التجربة،فيتو

حيث قامت عربات مياه مركز ومدينة الإسماعيلية وحي أول وحي ثالث بضخ المياه العكرة بميدان الممر، وقامت عربات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع حي ثالث ومديرية الطرق والنقل بشفط تجمعات المياه وعودة النفق إلى سيولته المرورية.

 

وكان محافظ الإسماعيلية قد تابع اصطفاف للمعدات والآلات الخاصة بالوحدات المحلية وقطاعات المحافظة المعنية، الخميس الماضي وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، سواء الوحدات المحلية أو الأجهزة التنفيذية، لضمان استجابة سريعة وفعَّالة في حال حدوث أي تقلبات جوية.

 

منوهًا على ضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية للمحافظة من مصارف مياه الأمطار، ومخرات السيول، والتأكد من خلوها من أي عوائق قد تعرقل تصريف المياه.
 

جانب من التجربة،فيتو
جانب من التجربة،فيتو

أبرز الحضور خلال التجربة 

شهد التجربة اللواء طارق اليمني السكرتير المساعد، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل، أمير عبد الله رئيس حي أول، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان، أحمد العايدي رئيس حي ثالث، ممثلي الشبكة الوطنية، ممثل هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، ممثل إدارة مرور الإسماعيلية، وممثل الحماية المدنية. 

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