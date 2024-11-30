السبت 30 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

صحيفة فرنسية: ماكرون منح نتنياهو "مكافأة كبيرة" ثمن موافقته على اتفاق لبنان

ماكرون ونتنياهو،
ماكرون ونتنياهو، فيتو

ذكرت صحيفة "لو بوان" الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون وافق على عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية أن "الموافقة جاءت مقابل دور بنيامين نتنياهو في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

وأضافت: "بعد وقت قصير من إصدار مذكرة الاعتقال، اتصل الرئيس الفرنسي هاتفيا بنتنياهو وقال إن باريس ملزمة باحترام المحكمة الجنائية الدولية والتعاون معها بشكل كامل في الوقت نفسه، أحكام المحكمة الجنائية الدولية تنص على الحصانة من أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة".

وأكدت الصحيفة أنه "خلال هذه المحادثة الهاتفية تم حل الخلافات الأخيرة بين فرنسا وإسرائيل، ومنح نتنياهو الحصانة كان الثمن الذي دفعته فرنسا للعب دورها في اتفاق لبنان".

وفي بيان بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "باريس ستفي بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لا يمكن أن يطلب منها بموجب هذا التعاون أن تتصرف بطريقة غير متوافقة مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية".

وجاء بيان وزارة الخارجية الفرنسية بشأن مذكرة الاعتقال في اليوم الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حيز التنفيذ.

يذكر أن "المحكمة الجنائية الدولية" أصدرت في 21 نوفمبر، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

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