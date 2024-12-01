متى بدأ التحضير ومن يقف وراء تحديد ساعة الصفر؟ أسرار معركة حلب الكبرى (فيديو)

كشفت الخبيرة السورية، ميس الكريدي، أبعاد الأزمة القائمة فى سوريا، وسر التحضيرات التى أجرتها هيئة تحرير الشام لمدينة حلب.

أسرار تحضيرات هيئة تحرير الشام لمعركة حلب

وأوضحت ميس الكريدي فى تسجيل صوتى خاص لـ"فيتو"، كواليس ما جرى خلال الأشهر القليلة الماضية، والتحضيرات التي تمت في حلب تجهيزا للإعلان عن انطلاق تلك المعارك التى تستهدف تواجد الجيش السوري.

كاشفة عن تورط دول إقليمية فى تبنى تحركات الجماعات المسلحة، ووجهت الكريدي اتهام صريح إلى النظام التركى برئاسة رجب طيب أردوغان، بالتورط فيما يحدث بوطنها ومسؤوليته المباشرة عن تحديد ساعة الصفر لهذه العملية.

الدور التركي والإسرائيلي والأمريكى فى حرب سوريا

وشرحت الدور الأمريكى والإسرائيلي في دعم الفصائل الإرهابية المسلحة، لتأجيج الأوضاع مجددا فى سوريا، خدمة لأجندات دولية والعدو الإسرائيلي.

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