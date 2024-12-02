أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يضرب المحلة على ملعبه برباعية نظيفة بالدوري، الأهلي في التصنيف الثالث بقرعة كأس العالم، المصري يخطف فوزا غاليا من بيراميدز

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حقق الزمالك فوزا عريضا أمام غزل المحلة على ملعبه برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيف قرعة كأس العالم للأندية 2025 والتي تجرى يوم الخميس المقبل في مدينة ميامي الأمريكية.

وتقام النسخة الجديدة لمونديال الأندية بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

خطف فريق المصري البورسعيدي فوزا غاليا بهدف دون رد من أنياب بيراميدز خلال لقاء الفريقين على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

عاد إمام عاشور لاعب الأهلي إلى مران فريقه الجماعي اليوم بعد انتهاء أزمته مع الجهاز الفني، حيث اعتذر اللاعب لمارسيل كولر ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف حسام غالي عضو مجلس الإدارة رئيسا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جنوب إفريقيا.

شارك محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في فوز فريقه على غزل المحلة برباعية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري.

سخرت جماهير نادي الزمالك من تخفيف عقوبة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي خلال مباراة الفريق الأبيض وغزل المحلة بالدوري الممتاز.

وهتفت الجماهير:"بيقولوا صالح والتزام والأسبوع بقي ثلاث أيام"

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي اعتذار محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عن حضور قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء في مدينة ميامي الأمريكية.

تعادل فريق الريان القطري مع نظيره الوصل الإماراتي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال آسيا .

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الإثنين، عن فرص نادي باريس سان جيرمان، في التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وذكرت صحيفة ليكيب أنه "رغم أن باريس سان جيرمان بدأ مشروعا رياضيا جديدا لا يستند على سياسة النجوم، لكنه لم يتردد في أوقات سابقة لمحاولة التعاقد مع نجوم مشهورين مثل ليفاندوفسكي وكفاراتسخيليا ومحمد صلاح".

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