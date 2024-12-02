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رياضة

الأهلي ثالثا، تصنيف الفرق قبل قرعة كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية،
كأس العالم للأندية، فيتو

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيف قرعة كأس العالم للأندية 2025 والتي تجرى يوم الخميس المقبل في مدينة ميامي الأمريكية.

وتقام النسخة الجديدة لمونديال الأندية بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

وذكرت تقارير أن الفيفا أخطر ممثلي الأندية المشاركة بالتصنيف الرسمي لمستويات القرعة، وبناء عليها ستقسم الفرق على 8 مجموعات في كل منها 4 أندية.

تصنيف أندية كأس العالم للأندية 2025

المستوى الأول: ريال مدريد - مانشستر سيتي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان – ريفر بليت الأرجنتيني – فلامنجو البرازيلي – فلومينينسي البرازيلي – بالميراس البرازيلي.

المستوى الثاني: يوفنتوس – تشيلسي – بوروسيا دورتموند – أتلتيكو مدريد – بنفيكا البرتغالي – بورتو البرتغالي – إنتر ميلان – بوكا جونيورز الأرجنتيني.

المستوى الثالث: رد بول سالزبورج النمساوي – الأهلي المصري – الوداد المغربي – الهلال السعودي – أولسان الكوري – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوتافوجو البرازيلي.

المستوى الرابع: الترجي التونسي – صن داونز الجنوب أفريقي – العين الإماراتي – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند النيوزيلندي – أوراوا الياباني.

 

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