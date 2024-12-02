الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رياضة

حسام غالي رئيسا لبعثة الأهلي بجنوب إفريقيا لخوض مباراة أورلاندو

حسام غالي
حسام غالي

 الأهلي، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف حسام غالي عضو مجلس الإدارة رئيسا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جنوب إفريقيا.  

ومن المقرر ان يطير فريق الأهلي إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة أورلاندو في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

كما قام عالي بالتنسيق مع محمد رمضان المدير الرياضي للأعلي في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة لتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الفريق والجهاز الفني.  

وعلى جانب آخر، عاد إمام عاشور لاعب الأهلي إلى مران فريقه الجماعي اليوم بعد انتهاء أزمته مع الجهاز الفني، حيث اعتذر اللاعب لمارسيل كولر ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق.

 

وعاد إمام عاشور اليوم للتواجد في المران الجماعي بعد انتهاء فترة مرانه منفردا خلال الأيام الماضية. 

انتظم أشرف داري مدافع الأهلي في مران الأهلي الجماعي اليوم بعد تعافيه من الإصابة في كاحل القدم. 

عقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة منفردة اليوم مع مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق قبل انطلاق المران على ملعب التتش بالجزيرة شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية والإدارية. 

وينتظم محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي في مران الأهلي الجماعي اليوم بعد غيابه أمس عن مران المستبعدين من مباراة البنك الأهلي عقب الحصول على إذن من الجهاز الفني للراحة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

يبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته دون راحة لمواجهة أورلاندو يوم 7 من الشهر الجاري في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

 

وتعادل الأهلي أمس سلبيا أمام البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

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الأهلي النادي الأهلي الخطيب محمود الخطيب حسام غالي

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