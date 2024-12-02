الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رياضة

باريس سان جيرمان يتهم محمد صلاح باستغلاله للضغط على إدارة ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الإثنين، عن فرص نادي باريس سان جيرمان، في التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

مشروع باريس سان جيرمان الجديد 

وذكرت صحيفة ليكيب أنه "رغم أن باريس سان جيرمان بدأ مشروعا رياضيا جديدا لا يستند على سياسة النجوم، لكنه لم يتردد في أوقات سابقة لمحاولة التعاقد مع نجوم مشهورين مثل ليفاندوفسكي وكفاراتسخيليا ومحمد صلاح".

وأضافت أن الإدارة الباريسية ترى أن هذا الثلاثي، بإمكانه الاندماج مع المشروع الرياضي الجديد، لأنهم قادرون على العمل الجماعي داخل صفوف الفريق.

وأشارت إلى أن ما يغري باريس سان جيرمان هذه المرة، هو الوضع التعاقدي لمحمد صلاح الذي ينتهي ارتباطه بالريدز بنهاية الموسم الجاري.

وقال خبير في سوق الانتقالات "النجم المصري فتح الباب هذه المرة، وتفاوض مع باريس سان جيرمان لفترة طويلة، والفرصة جيدة لإتمام الصفقة".

وأكدت شبكة توك سبورت البريطانية، أن هناك مفاوضات بدأت بين محمد صلاح وباريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان ينفي التفاوض مع محمد صلاح 

لكن باريس سان جيرمان نفى هذه المزاعم أيضا عبر صحيفة ليكيب، بالتأكيد أنها "معلومات غير صحيحة".

واعتبر مسئولو باريس، هذه المعلومات، خطة من صلاح، للضغط على إدارة ليفربول، في التفاوض على توقيع عقد جديد مع الريدز.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن هناك عوامل أخرى قد تساعد باريس في ضم صلاح، وهي علاقته القوية برئيس النادي ناصر الخليفي.

لكن العقبات تبدو أكبر مثل الراتب الضخم للنجم المصري المقدر بنحو 20 مليون يورو سنويا، إضافة إلى تلقيه عروض مغرية من أندية سعودية.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن باريس لم يستسلم تماما في ملف التعاقد مع كفاراتسخيليا نجم نابولي، حتى إذا كان موقف هذه الصفقة معقدا.

 

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