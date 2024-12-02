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رياضة

الأهلي يعلن رسميا اعتذار الخطيب عن حضور قرعة مونديال الأندية

محمود الخطيب وخال
محمود الخطيب وخال مرتجي

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي اعتذار محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عن حضور قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء في مدينة ميامي الأمريكية. 

وجاء بيان الأهلي كالتالي: بناءً على توجيهات الطبيب المعالج اعتذر  محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عن السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور قرعة مونديال الأندية 2025. 

واضاف: جاء ذلك بعدما تعرض رئيس الأهلي إلى وعكة صحية خلال الأسبوعين الماضيين ألزمته الفراش. 

هذا ويطير المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، إلى أمريكا فجر غد الثلاثاء، لحضور قرعة مونديال الأندية ممثلًا عن النادي الأهلي في الاحتفالية المقرر إقامتها يوم الأربعاء.

 

موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 

وتقام قرعة كأس العالم للأندية 2025 يوم الخميس المقبل 5 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) ويتم نقلها مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة.

 

موعد بطولة كأس العالم للأندية 2025

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو، بتواجد 32 فريقًا، للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة لمنافسات كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحجز فريق بوتافوجو البرازيلي التذكرة الأخيرة والـ 32 لبطولة مونديال الأندية 2025 بعد فوزه على أتلتيكو مينيرو بثلاثية لهدف وتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس.

 

الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 

قارة إفريقيا: الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي.

قارة آسيا: الهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الإماراتي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

قارة أوروبا: تشيلسي (إنجلترا)، ريال مدريد(إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، سالزبورج (النمسا).

أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: مونتيري (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، كلوب ليون (المكسيك)، باتشوكا (المكسيك).

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا).

أمريكا الجنوبية: بالميراس (البرازيل)، فلامينجو (البرازيل)، فلومينينسي (البرازيل)، ريفير بليت (الأرجنتين)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوجو (البرازيل).

البلد المضيف: إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية).

نظام كأس العالم للأندية 2025

تتكون مرحلة المجموعات من 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، يتم التنافس في كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

يتأهل الفريقان صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور 16.

مرحلة خروج المغلوب ستكون من مباراة واحدة مباشرة من دور 16 إلى النهائي.

ولا توجد مباراة فاصلة لتحديد المركز الثالث.

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الأهلي الخطيب محمود الخطيب كأس العالم للأندية النادي الأهلي

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