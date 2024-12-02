مقتل 33 أسيرا إسرائيليا، وأمريكا تؤكد العمل مع مصر للتوصل لاتفاق في غزة

قال البيت الأبيض، اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، تعمل مع مصر وقطر وتركيا من أجل التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة.

حماس تعلن مقتل 33 أسيرا إسرائيليا خلال الحرب بغزة

وتزامن ذلك مع ما نقلت وكالة "رويترز" بشأن إعلان حماس مقتل 33 أسيرا إسرائيليا خلال الحرب بغزة بسبب ممارسات جيش الاحتلال.

وتابع البيت الأبيض زاعما، أن حركة حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق في غزة، متجاهلا التعنت الإسرائيلي والشروط الصعبة التي يضعها نتنياهو لتفخيخ أي تفاهمات.

البيت الأبيض يزعم العمل على وقف إطلاق النار فى غزة

واستطرد البيت الأبيض، نعمل بشكل يومي من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

مشيرا إلى أن آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، تؤدي مهامها رغم وجود ضربات متقطعة.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قال فى وقت سابق مت اليوم، لن نتوقف عن العمل لإعادة المحتجزين في غزة إلى عائلاتهم.

وأعرب بايدن، عن صدمته لمقتل عمر نيوترا الأمريكى الإسرائيلي الذي تحتجز حماس جثته.

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