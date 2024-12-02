الإثنين 02 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 44466 شهيدا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان  اليوم الإثنين،  أن ما لا يقل عن 44 ألفا و466 فلسطينيا استشهدوا، فيما أصيب 105 آلاف و358 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين  ذكرت تقارير إعلامية  أن عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في مشروع بيت لاهيا ارتفع  إلى 25 شهيدا.

ضحايا القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا 

 وخلال الأسابيع الماضية أجبر جيش الاحتلال الفلسطينيين في شمال غزة على النزوح إلى خارج المحافظة، لكن من رفض الأوامر منهم اتجه إلى بيت لاهيا وهناك مكث النازحون في بعض مراكز الإيواء والمنازل.

ويعيش النازحون في بيت لاهيا أوضاعا كارثية بسبب قلة المياه والطعام والقصف الإسرائيلي المتصاعد ضدهم.

وفي الخامس من أكتوبر الماضي بدأ جيش الاحتلال اجتياحا بريا لشمال غزة بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة، في حين يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمالي القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه.

 

محاصرون ببيت لاهيا يطلقون نداءات استغاثة

وناشد الفلسطينيون المحاصرون في بيت لاهيا شمال غزة المجتمع الدولي  إدخال الطعام والماء والدواء بعد 60 يوما من الحصار.

 

وأمس الأحد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 192 صحفيا بعد استشهاد الزميل الصحفي ميسرة صلاح.
 

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غزة العدوان الاسرائيلي علي غزة جيش الاحتلال ببيت لاهيا إسرائيل

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