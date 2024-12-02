ننشر خريطة التنظيمات المشاركة في معركة حلب.. تحالفات جديدة بحرب ردع العدوان.. ولماذا تشعل غرفة عمليات الفتح المبين الصراع المسلح بسوريا الآن؟

في تطور عسكري جديد يشهد التصعيد في شمال سوريا، أطلقت الفصائل المسلحة المنتشرة في محافظة إدلب، والمعروفة سابقًا بأنها جزء من "غرفة عمليات الفتح المبين"، عملية عسكرية تحت اسم "ردع العدوان" في 27 نوفمبر 2024. هذه العملية تأتي في وقت حساس حيث يشهد الوضع العسكري في المنطقة سلسلة من التحولات التي تساهم في إعادة ترتيب القوى العسكرية والسياسية.

تم تشكيل "إدارة العمليات المشتركة" لهذه المعركة، التي ضمت أبرز الفصائل العسكرية في الشمال السوري مثل هيئة تحرير الشام، حركة أحرار الشام، الجبهة الوطنية للتحرير، بالإضافة إلى مجموعات من الحزب التركستاني، مما يعكس توافقًا غير مسبوق بين هذه الفصائل في مواجهة قوات النظام السوري وحلفائه.

تأسست "غرفة عمليات الفتح المبين" في عام 2019 كإطار لتنسيق العمليات العسكرية في مناطق الشمال السوري، بما في ذلك إدلب وأرياف حلب واللاذقية وحماة.

وكانت تلك الغرفة تمثل قوة المعارضة الرئيسية في المنطقة، وكانت مسؤولة عن إدارة العمليات العسكرية ضد الجيش السوري في وقت كانت فيه المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة تشهد تحولات حاسمة في مسار الصراع السوري.

في منتصف عام 2020، أعلنت الهيئة التي تدير هذه الغرفة عن توحيد الجهود العسكرية، من خلال منع تشكيل أي فصيل أو غرفة عمليات جديدة، وحصر الأعمال العسكرية في إطار واحد.

وعلى الرغم من التحولات السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، إلا أن "إدارة العمليات المشتركة" التي تشرف على عملية "ردع العدوان" تؤكد على استمرار هذه الفصائل في محاولاتها للضغط على النظام السوري وتحقيق مكاسب عسكرية استراتيجية في محافظة إدلب.

كما أن هذه العملية تمثل أول خرق حقيقي لخطوط التماس بين الطرفين منذ الاتفاق التركي الروسي لوقف إطلاق النار في مارس 2020، مما يعكس تصعيدًا كبيرًا في هذا الصراع المستمر.

النشأة والتأسيس: غرفة عمليات "فتح المبين"

تشكلت غرفة عمليات "فتح المبين" عام 2019 لإدارة العمليات العسكرية في الشمال السوري، وتولت مسؤولية تنسيق الأنشطة القتالية في إدلب وأرياف حلب واللاذقية وحماة. في عام 2020، فرضت هيئة تحرير الشام توحيد العمل العسكري تحت هذه الغرفة، معلنة منع تشكيل أي فصائل أو غرف عمليات جديدة في مناطق سيطرتها.

في 2023، أعلنت الغرفة عن إعادة هيكلة قوتها العسكرية بهدف "تحقيق توازن قوى في المنطقة". مع بداية معركة "ردع العدوان"، تم إنشاء "إدارة العمليات المشتركة"، التي تعتبر تطورًا تنظيميًا جديدًا لمواجهة تصاعد التوترات مع قوات الجيش السوري.

الفصائل الرئيسية المنخرطة

هيئة تحرير الشام

أكبر الفصائل المعارضة وأكثرها نفوذًا، تأسست عام 2017 من اندماج خمسة فصائل مسلحة، أبرزها "جبهة فتح الشام" و"جيش السنة". رغم تحفظها على الإفصاح عن أيديولوجيتها، تركز الهيئة على إسقاط النظام السوري وتعتبر نفسها استمرارًا للثورة السورية. من أبرز عملياتها السابقة، السيطرة على حي المنشية بدرعا وعمليات ضد الأمن السوري في حمص.

الجبهة الوطنية للتحرير

تأسست عام 2018 كاتحاد لفصائل المعارضة المسلحة في إدلب، منها "جيش الأحرار" و"ألوية صقور الشام". لعبت دورًا في التصدي لمحاولات الجيش السوري للتقدم نحو المناطق المعارضة، لكنها عانت من تراجع تأثير بعض مكوناتها، مثل كتائب نور الدين زنكي.

حركة أحرار الشام

تأسست في 2011 كفصيل إسلامي مسلح يهدف إلى إسقاط النظام السوري وبناء دولة إسلامية. تركز نشاطها في محافظتي إدلب وحلب، وساهمت في معارك بارزة مثل السيطرة على مدينة الرقة ومطار تفتناز العسكري.

أبرز العمليات والمعارك

شهدت السنوات الماضية عدة عمليات كبرى، منها:

عملية "ولا تهنوا" (2019): استهدفت الجيش السوري في ريف إدلب، وأسفرت عن السيطرة على قرى ومواقع هامة.

عملية "ردع العدوان" (2024): تُعدّ أول اختراق لخطوط التماس منذ اتفاق وقف إطلاق النار التركي الروسي عام 2020. تمكنت المعارضة من السيطرة على مدينة حلب ومواقع إستراتيجية مثل مقر الفوج 46 وقلعة حلب والجامع الأموي.



تحديات مستقبلية

تأتي هذه التحركات وسط اتهامات للمجتمع الدولي بالتقاعس عن حماية المدنيين، مع استمرار صراع القوى الإقليمية والدولية على الساحة السورية. بينما يعيد تشكيل التحالفات داخل المعارضة خلط الأوراق، يبقى مستقبل المناطق الشمالية مرهونًا بتطورات ميدانية وسياسية متسارعة.

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