تعادل مثير بين أهلي جدة واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا، انتهت مواجهة أهلي جدة واستقلال طهران الإيراني، بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورغم سيطرة أهلي جدة على مجريات الأمور أغلب فترات الشوط الأول، إلا أن فريق استقلال طهران نجح في خطف هدف التقدم في الدقيقة 43 عن طريق رافائيل سيلفا.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أهدر رياض محرز فرصة هدف مؤكد بعدما ارتطمت تسديدته في العارضة، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة أهلي جدة أحرز منها إيفان توني هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وكان تأهل أهلي جدة ضمن رسميًا إلى الدور ثمن النهائي قبل مباراة اليوم بتحقيقه العلامة الكاملة في خمس مباريات كاملة، ليرفع رصيده بالتعادل في مباراة اليوم إلى 16 نقطة، بينما رفع استقلال طهران رصيده إلى 5 نقاط.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز استقلال طهران هدفه الثاني في الدقيقة 51 عن طريق محمد حسین اسلامي.

وفي الدقيقة 81، أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه محمد حسین اسلامي لاعب استقلال طهران، ليكمل الفريق الإيراني المباراة بـ10 لاعبين.

وفي الدقيقة 83، احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لمصلحة أهلي جدة أحرز منها إيفان توني الهدف الثاني له ولفريقه، لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.

تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

أعلن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، تشكيل مواجهة استقلال طهران؛ ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، علي مجرشي.

خط الوسط: سميحان النابت، فرانك كيسيه، ألكسندر

خط الهجوم: فهد الرشيدي، إيفان توني، رياض محرز

وفشل أهلي جدة في تحقيق انتصاره الثاني على استقلال طهران، إذ يعتبر أكثر فريق إيراني خسر الأهلي أمامه بـ4 هزائم، مقابل فوز وحيد للفريق الجداوي، فيما انتهت مواجهتين بالتعادل ضمن 7 مواجهات جمعت الفريقين بدوري أبطال آسيا.

ويمر أهلي جدة حاليًا بفترة رائعة على مستوى النتائج مع مدربه الألماني ماتياس يايلسه، إذ حقق الفوز تواليًا في آخر 5 مباريات منها 3 انتصارات في الدوري السعودي وفوزين في أبطال آسيا للنخبة، 5-1 على الشرطة العراقية و2-1 على العين الإماراتي حامل اللقب، قبل التعادل في مباراة اليوم.

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