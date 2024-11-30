القفاز الأفضل في العالم، أهلي جدة يعلق على تصدى ميندي لمهاجم الوحدة (فيديو)

فاز فريق أهلي جدة على الوحدة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

وأبرز الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة انقاذ خطير لادوارد ميندي حارس مرمى الفريق من هدف مؤكد أمام الوحدة.

وعلق حساب الأهلي: "القفاز الأفضل في العالم".

🚨🚨🚨🚨 — حساب الأهلي:



القفاز الأفضل في العالم 🔝👏🧤

pic.twitter.com/tOCw7RX7a4 — عمرو (@bt3) November 29, 2024

ترتيب أهلي جدة والوحدة بالدوري السعودي

وبتلك النتيجة يتقدم يتل الأهلي إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، بينما يبقي الوحدة في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط.

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