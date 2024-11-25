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رياضة

دوري أبطال آسيا، تعادل استقلال طهران التركي وباختاكور أوزبكستان سلبيا

دوري أبطال آسيا،
دوري أبطال آسيا، فيتو

دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل فريقا استقلال طهران التركي وباختاكور أوزبكستان  سلبيا بدون أهداف على استاد آزادي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 

مباراة استقلال ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة

ويحتل فريق استقلال طهران الترتيب السادس برصيد أربع نقاط ويأتي باختاكور في المركز الثامن برصيد ثلاثة نقاط 

مباراة استقلال ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة

يذكر أن المباراة الأخيرة التي جمعت بين استقلال طهران ضد باختاكور في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2020 وانتهت بخسارة الفريق الإيراني بهدفين مقابل هدف.

بينما الفوز الأخير لفريق استقلال على باختاكور في دوري أبطال آسيا 2011 بأربعة أهداف مقابل هدفين مرحلة المجموعات.

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دوري أبطال آسيا للنخبة استقلال طهران باختاكور مباراة استقلال ضد باختاكور

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