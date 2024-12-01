إقالة جديدة في الدوري السعودي لسوء النتائج

أنهى نادي الفتح السعودي ارتباطه بمدربه السويسري ينس جوستافسون وذلك في ضوء نتائج الفريق بالفترة الأخيرة.

ويتذيل الفتح ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 5 نقاط، جمعها من انتصار وحيد كان على حساب الأهلي وتعادلين ضد كل من الخلود والفيحاء

إقالة جديدة في الدوري السعودي

ويأتي القرار الذي أشارت إليه صحيفة "الرياضية" السعودية، بعدما كان الفريق قد خسر مؤخرا على أرضه ضد الرياض بهدفين لهدف، ليزيد وضع الفريق تعقيدا في جدول المسابقة.

وبحسب المصدر ذاته فإن إدارة الفتح كلفت المدرب الألماني جيدو هوفمان المشرف على الفئات السنية بالنادي ومساعده التونسي جمال الدين الطيب بتولي الإشراف على الفريق الأول مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب جديد.

يذكر أن الفتح كان قد انفصل عن مدربه الكرواتي سلافين بيليتش قبل بداية الموسم، حيث رحل بيليتش معللا ذلك بضعف التدعيمات للفريق.

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