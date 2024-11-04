الهلال يفوز على استقلال طهران بهاتريك ميتروفيتش في دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة، حقق الهلال السعودي فوزا مستحقا على حساب ضيفه استقلال طهران بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المملكة أرينا، ضمن مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل أليكساندر ميتروفيتش ثلاثية الهلال السعودي “هاتريك” في الدقائق 15، و33 و74.

جاء الهدف الأول بتمريرة من خارج منطقة الجزاء من ناصر الدوسري ضربت خط دفاع إستقلال طهران ذهب إليها ميتروفيتش وسددها سكنت المرمى.

أما الهدف الثاني فجاء عن طريق انطلاقة من رينان لودي من الجهة اليسرى ومن ثم تمريرة بكرة عرضية نحو ميتروفيتش داخل منطقة الجزاء الذي سددها سكنت المرمى.

وجاء الهدف الثالث من كرة عرضية من الجهة اليمني من جواو كانسيلو نحو رأس ميتروفيتش الذي سددها سكنت المرمى.

تشكيل الهلال السعودي أمام استقلال طهران

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة استقلال طهران الإيراني، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة النخبة الآسيوية.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: ناصر الدوسري، مالكوم أوليفيرا، سالم الدوسري، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: ميتروفيتش. عبدالله الحمدان.

وفضل جيسوس عدم البدء بالبرازيلي نيمار، الذي عاد لقائمة الفريق في المباراة الآسيوية الأخيرة أمام العين وشارك كبديل، كما شهدت التشكيلة تواجد حسان تمبكتي بدلا من علي البليهي الموقوف بسبب طرده أمام العين.

إستقلال طهران، فيتو

تشكيل إستقلال طهران أمام الهلال السعودي

فريق استقلال طهران بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيد حسين الحسيني

الدفاع: أبو الفضل جلالي - سامان فلاح - روزبيه تشيشني - ميلاد زكيبور

الوسط: رامين رضائيان - إبراهيم ندونج - زبير نيكنفس - جلال الدين ماشاريبوف

الهجوم: جايل كاكوتا - محمد حسين إسلامي

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