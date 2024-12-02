دوري أبطال آسيا، أهلي جدة يتعادل 1/1 مع استقلال طهران بالشوط الأول

دوري أبطال آسيا، انتهى الشوط الأول من مواجهة أهلي جدة واستقلال طهران الإيراني، بالتعادل بهدف لكل منهما، في المباراة التي تجمعهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأهل أهلي جدة رسميًا إلى الدور ثمن النهائي قبل مباراة اليوم بتحقيقه العلامة الكاملة في خمس مباريات كاملة، ليتصدر المجموعة الغربية برصيد 15 نقطة.

بينما يدخل استقلال طهران المباراة محتلا المركز السابع برصيد 4 نقاط.

ورغم سيطرة أهلي جدة على مجريات الأمور أغلب فترات الشوط الأول، إلا أن فريق استقلال طهران نجح في خطف هدف التقدم في الدقيقة 43 عن طريق رافائيل سيلفا.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أهدر رياض محرز فرصة هدف مؤكد بعدما ارتطمت تسديدته في العارضة، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة أهلي جدة أحرز منها إيفان توني هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

أعلن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، تشكيل مواجهة استقلال طهران؛ ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، علي مجرشي.

خط الوسط: سميحان النابت، فرانك كيسيه، ألكسندر

خط الهجوم: فهد الرشيدي، إيفان توني، رياض محرز

ويسعى أهلي جدة إلى تحقيق انتصاره الثاني على استقلال طهران، إذ يعتبر أكثر فريق إيراني خسر الأهلي أمامه بـ4 هزائم، مقابل فوز وحيد للفريق الجداوي، فيما حضر التعادل مرة واحدة، وذلك خلال 6 مواجهات جمعت الفريقين بدوري أبطال آسيا.

فيما يعتبر فريق تراكتور أكثر نادٍ إيراني فاز عليه الأهلي بواقع 3 انتصارات، وتعادل وحيد، في 4 مواجهات جمعتهما تاريخيًا.

وإجمالًا أمام الأندية الإيرانية في أبطال آسيا، حقق الأهلي الفوز 8 مرات، وخسر 6 مواجهات، وتعادل 3 مرات، من جملة 17 مباريات.

وتحمل مواجهة اليوم، الرقم 18 في تاريخ مواجهات الأهلي والفرق الإيرانية، والسابعة بين النادي الغربي واستقلال طهران.

ويمر أهلي جدة حاليًا بفترة رائعة على مستوى النتائج مع مدربه الألماني ماتياس يايلسه، إذ حقق الفوز تواليًا في آخر 5 مباريات منها 3 انتصارات في الدوري السعودي وفوزين في أبطال آسيا للنخبة، 5-1 على الشرطة العراقية و2-1 على العين الإماراتي حامل اللقب.

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