لتميزها، محافظ الدقهلية يصرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بالبرامون

أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بصرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بقرية البرامون لحسن أدائها وحفاظها على المظهر العام للمهنة والتزامها في أداء مهام عملها بالوحدة، وأنها نموذج يحتذى به في حسن الأداء.

صرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بقرية البرامون

جاء قرار محافظ الدقهلية خلال زيارته لوحدة طب الأسرة بقرية البرامون، وأثناء تفقده العيادات

المكافأة تشجيعا لها على الاستمرار في هذا الأداء المتميز

التقى المحافظ بحنان حمزة ممرضة بوحدة طب الأسرة وأشاد بالتزامها وتميزها، وأكد أن المكافأة تشجيعا لها على الاستمرار في هذا الأداء المتميز والمظهر اللائق، ورسالتها المهنية كواحدة من ملائكة الرحمة في صفوف فرق الأطباء والتمريض الذين نحمل لهم كل احترام وتقدير على مهامهم الجسيمة في تخفيف الآلام عن المرضى.

المكافأة حق وواجب علينا تجاه كل المتميزين

وأكد محافظ الدقهلية أن المكافأة حق وواجب علينا تجاه كل المتميزين في كافة القطاعات للتشجيع على الاستمرار وتحفيز الآخرين على التميز والتألق.

تحية شكر وتقدير لكافة الأطقم الطبية وفرق التمريض

وبعث بتحية شكر وتقدير لكافة الأطقم الطبية وفرق التمريض بالوحدة على المظهر المشرف والأداء الطيب وحالة الرضا التى سادت المترددين على الوحدة على إثر الزيارة المفاجئة لمحافظ الدقهلية.

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