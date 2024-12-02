الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لتميزها، محافظ الدقهلية يصرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بالبرامون

الممرضة المتميزة،
الممرضة المتميزة، فيتو

أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بصرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بقرية البرامون لحسن أدائها وحفاظها على المظهر العام للمهنة والتزامها في أداء مهام عملها بالوحدة، وأنها نموذج يحتذى به في حسن الأداء.

صرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بقرية البرامون 

 

جاء قرار محافظ الدقهلية خلال زيارته لوحدة طب الأسرة بقرية البرامون، وأثناء تفقده العيادات 

المكافأة تشجيعا لها على الاستمرار في هذا الأداء المتميز

التقى المحافظ بحنان حمزة ممرضة بوحدة طب الأسرة وأشاد بالتزامها وتميزها، وأكد أن المكافأة تشجيعا لها على الاستمرار في هذا الأداء المتميز والمظهر اللائق، ورسالتها المهنية كواحدة من ملائكة الرحمة في صفوف فرق الأطباء والتمريض الذين نحمل لهم كل احترام وتقدير على مهامهم الجسيمة في تخفيف الآلام عن المرضى.

المكافأة حق وواجب علينا تجاه كل المتميزين

وأكد محافظ الدقهلية أن المكافأة حق وواجب علينا تجاه كل المتميزين في كافة القطاعات للتشجيع على الاستمرار وتحفيز الآخرين على التميز والتألق.

تحية شكر وتقدير لكافة الأطقم الطبية وفرق التمريض

وبعث بتحية شكر وتقدير لكافة الأطقم الطبية وفرق التمريض بالوحدة على المظهر المشرف والأداء الطيب وحالة الرضا التى سادت المترددين على الوحدة على إثر الزيارة المفاجئة لمحافظ الدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدقهلية البرامون اللواء طارق مرزوق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فرق التمريض قرار محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية ملائكة الرحمة مكافأة وحدة طب الأسرة التمريض

مواد متعلقة

حسام حبيب يهاجم شقيق محمد رحيم بسبب شيرين عبد الوهاب

اختيار مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بالإجماع

استشاري تغذية: الرياضة لا تؤدي لخفض الوزن وهذه كارثة أدوية التخسيس

تباين الآراء حول تصنيع السيارات وراء استقالة كارلوس تافاريس

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يرد على منتقدي تبرع عائلته بـ 1.5 مليار جنيه للجامعة الأمريكية

بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق

نشتري الذهب ولا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب

وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

بسمة وهبة تكشف عن مفاجأة قانونية كبيرة في جلسة محاكمة عمر زهران غدا

منوعات

المزيد

عالم جيوفيزياء: القطب المغناطيسي الشمالي سيصل لسواحل روسيا بعد 100 عام في هذه الحالة

ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في أستراليا واعتقال 13 شخصا

ناسا تكشف عن طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

زرع كلية خنزير معدل وراثيا في جسم قرد مكاك في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

آثار الحكيم تسجل شهادتها في واقعة اتهام عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

سبب نزول سورة الشرح وأسماؤها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية